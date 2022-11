Il commento di Luciano: posticipi della 12a giornata di serie A

Buongiorno amici lettori, chiusa la dodicesima giornata con due incontri tutto sommato fedeli ai pronostici.



Verona-Roma al Bentegodi ha visto una partita spigolosa, combattuta e incerta fino all’ultimo nonostante l’espulsione, nel finale primo tempo del veronese Dawidowicz, che lascia in 10 la squadra proprio dopo averla portata in vantaggio.

La Roma fatica ma non sbaglia, vince 3-1 e conquista il quarto posto solitario in classifica a -1 dal Milan, lasciandosi alle spalle l’Inter e la Lazio (che affronterà domenica prossima nel derby). Partita rognosa per i giallorossi, che vanno sotto prima della mezz’ora colpiti da Dawidowicz. Il difensore del Verona, però, si fa espellere poco dopo per un fallo sconsiderato su Zaniolo e la partita cambia: lo stesso Zaniolo firma l’1-1 nel recupero del primo tempo, poi nel finale sale in cattedra Volpato che segna il 2-1 all’88’ e confeziona l’assist per la rete del definitivo 3-1 di El Shaarawy. L’Hellas esce dal campo a testa alta, ma rimedia la nona sconfitta in 12 giornate e resta al penultimo posto in classifica.

A Monza, sembra tornato il maltempo, stavolta portato dal Bologna che si porta via, alla fine, anche i 3 punti.

Ai brianzoli di Palladino non riesce di dedicare una vittoria a Pablo Marì, ferito durante l’accoltellamento al centro commerciale di Assago. I ragazzi di Galliani e Berlusconi, nella gara che chiude la seconda giornata di Serie A, si illudono col rigore di Petagna, che sblocca la partita al 57′, ma si arrendono al ritorno di fiamma dei rossoblù con Ferguson al 60′ e il subentrato Orsolini al 73′, anch’egli al ritorno al gol dopo un lungo digiuno. Secondo successo consecutivo per i rossoblù di Thiago Motta, che scatta a 13 punti; altrettanti ko di fila, invece, per la formazione lombarda, che resta a quota 10.

Campionato che riparte venerdì 4 Novembre, con l’anticipo tra Udinese e Lecce alle 20,45.

Grazie per l’attenzione, buon 1° Novembre e arrivederci alla prossima.