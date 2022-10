Piantedosi insegna qualcosa alla Lamorgese: come si ferma un rave party

Ci sono migliaia di persone a nord di Modena, dove è iniziato un rave party di Halloween: il ministro ha già dato ordine di liberare l’area

È allerta a Modena, dove migliaia di persone, molte delle quali straniere, hanno raggiunto un capannone abbandonato per un rave party di Halloween. L’evento Witchtek è stato segnalato ieri sera da polizia e carabinieri che hanno monitorato la situazione. Per motivi di sicurezza sono state chiuse anche alcune uscite autostradali sull’A22 a Carpi e Campogalliano, Modena Nord e Sud in A1. Le persone sono arrivate con camper e auto e l’intenzione è quella di rimanere fino a martedì.

Musica e balli sono andati avanti per tutta la notte ma il ministro Matteo Piantedosi ha già dato ordine di sgomberare il capannone al prefetto di Modena e al capo della polizia. Il rave party dev’essere interrotto e l’area liberata al più presto: sono queste le indicazioni del ministro che già domani porterà in Cdm, per un primo esame, una serie di misure normative per dare nuovi e più efficaci strumenti di prevenzione e intervento rispetto a casi del genere.

I numeri del rave sono già enormi: ci sarebbero 3mila persone accampate tra camper e tende. In un messaggio sui social diffuso nelle scorse ore dagli organizzatori si diceva: “Stasera le crew si riuniranno per darvi ciò che vi è stato promesso… Durante tutta la giornata verranno date delle indicazioni, seguitele. Quando uscirà la posizione sarà necessario essere tutti in un raggio ristretto“. Quindi, a chi proviene da fuori, anche una nota di sicurezza contro le pattuglie delle forze dell’ordine: “Abbiamo voglia di combattere per ciò in cui tutti noi crediamo abbiamo bisogno che ognuno faccia la propria parte. State attenti a Biella, stanno fermando camion francesi e li scortano fuori regione“. In queste ore sarebbero in corso trattative tra le forze dell’ordine, polizia e carabinieri presenti, per invitare i giovani a lasciare l’area. Nel frattempo è in convocazione da parte della prefettura di Modena un comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica per la mattinata, per fare il punto sulla gestione della situazione.