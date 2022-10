Lambrate: quella ciclabile sporca, inutilizzata…regno degli sbandati

Dall’inutilità al regno degli sbandati è il vissuto della pista ciclabile di via Rodano che fiancheggia la massicciata della Ferrovia sul “retro” della Stazione di Lambrate. Da sempre inutilizzata dai sostenitori delle due ruote, e posta in un tratto privo di passaggio, è diventata da subito terreno di ritrovo per vagabondi, dimora per senza fissa dimora, bivacco per ubriaconi.

L’area verde che costeggia la ciclopista è diventata un groviglio di sterpaglie che nasconde un’ammasso di rifiuti. Dalla carta sporca utilizzata per defecare alle lattine di birra, dai cocci di bottiglia alle siringhe sporche!!!! Purtroppo a Lambrate sembra che i tossici non siano mai passati di moda perchè sono anni che i residenti ritrovano siringhe abbandonate dopo l’utilizzo, davanti all’uscio di casa, tra le auto parcheggiate, nelle piazze, nelle fioriere dei negozi, ovunque. Una situazione d’incuria amministrativa e di degrado sociale indegna per Milano che non si può concepire e nemmeno accettare!

Lambrate Informata