Hallowen, c’è voglia di festa: a Milano e in Lombardia boom di dolci (+25%) e travestimenti (+10%) a tema. In aumento anche zucche (+20%)

Il desiderio di divertirsi dei milanesi e dei lombardi è, almeno per un giorno, più forte della crisi. A evidenziarlo sono i dati che emergono dagli acquisti effettuati o programmati in vista della festa di Halloween. Infatti, secondo quanto rilevato dall’Osservatorio dei ‘Supermercati Il Gigante’ (70 punti vendita, una cinquantina dei quali in Lombardia) in questa settimana le prenotazioni e le vendite di torte e dolci che richiamano i simboli e i colori della ‘notte delle streghe’ sono aumentate – se confrontate allo stesso periodo del 2021 – del 25%. In decisa crescita anche le richieste di gadget e travestimenti ‘griffati Halloween’ con un incremento del 10% rispetto allo stesso periodo dell’anno passato. Particolarmente gettonati i secchielli per il famoso ‘dolcetto o scherzetto’ e il cappello nero da strega. Molto bene anche il trend delle zucche ‘vere e proprie’ (+20%) utilizzate prevalentemente per decorazioni. “Un fenomeno – commenta Giorgio Panizza, consigliere d’amministrazione dei ‘Supermercati Il Gigante’ – che di anno in anno si rafforza in maniera trasversale, coinvolgendo tutte le fasce di età: dai bambini, fino al target dei loro genitori. L’obiettivo comune è quello di trascorrere qualche ora in compagnia all’insegna della spensieratezza”.