Bovisa- Piazza Bausan, ma il Comune se n’è proprio dimenticato ?

Piazza Giovanni Bausan nel cuore della Bovisa residenziale, è famosa per essere un capolinea tranviario e soprattutto per la presenza nella rotonda centrale di una esuberante fontana realizzata nel 1928 per commemorare i caduti del quartiere della I Guerra Mondiale.

Nella rotonda spartitraffico, a corona della graziosa fontana di granito, ci sono quattro spicchi d’aiuola un tempo abbelliti da due belle piante di prunus ciascuna (quindi 8 in tutto) e sino al 2017 anche da rigogliosi cespugli e fiori.

Piazza Bausan nel 2008 Piazza Bausan nel 2012 Piazza Bausan nel 2015

I cespugli vennero eliminati proprio nel 2017 perché causa di degrado (come succede spesso, purtroppo). Infatti rendevano possibili episodi sgradevoli consentendo nascoste dai cespugli “strani comportamenti” poco leciti a certe persone, come abuso di bevande alcoliche, consumo di sostane stupefacenti e anche defecazioni umane. Insomma, per risolvere il problema vennero eliminati aprendo la vista anche alla fontana.

Lo scorso anno il Comune ha fatto restaurare la fontana e ha istallato 4 nuovi lampioni, che naturalmente da buona amministrazione quale è quella di Milano così attenta all’arredo urbano, sono di fattura differente da quelli già presenti, ma tant’è.

Lampione classico già presente nella piazza Nuovo lampione aggiunto l’anno scorso I due lampioni a confronto

Ripassandoci nei giorni scorsi, abbiamo notato lo squallore della piazza aggravato dalla completa mancanza di alberature e dal notare che nel frattempo le aiuole sono diventate semplici praticelli, senza alcun motivo floreale e i poveri prunus son rimasti in quattro, di cui il più vecchio ormai e secco.

Abbiamo controllato anche sul preziosissimo Google Street view, e come potete notare, la piazza negli ultimi 14 anni sia peggiorata. Dall’avere rigogliose aiuole alberate e ben curate, oggi appare sciatta, come ormai è la natura di questa città. Sappiamo che ora i problemi sono altri, col caro energie, ma questa situazione è andata peggiorando negli ultimi anni, forse un po’ di buona volontà e poche spese aiuterebbero ad abbellire anche questa graziosa piazza di periferia.

L’unico grande prunus rimasto orami secco L’unico grande prunus rimasto orami secco Urbanfile