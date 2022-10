Novità Meravigli Narrativa: La Laura e il Carlo – Una storia milanese

Fra le numerose novità Meravigli arrivate in queste settimane in libreria segnaliamo il grande romanzo che mancava a Milano Angelo Gavezzotti La Laura e il Carlo

Una storia milanese Milano, primi anni Sessanta.

Due milanesini di buona famiglia, studenti di un immaginario liceo preparano la Maturità classica e coltivano una corrispondenza d’amorosi sensi poco più che platonica e dolcissima, finemente intessuta di citazioni letterarie e musicali, in un gioco intrigante che riesce a mantenersi sempre fresco e scoppiettante. “Il” Carlo, voce narrante, e “la” Laura, adolescente angelicata ma dalla lingua tagliente, non solo si dilettano l’uno dell’altra ma anche di redigere diari morali e svolgere finti temi d’esame, esageratamente e deliberatamente intrisi di impagabile ironia. Il tutto tra descrizioni affettuose del paesaggio cittadino, soprattutto nel triangolo Monforte-Bianca Maria-Passione, dove i due abitano, studiano, passeggiano e si innamorano, divagazioni varie ed eventuali, che sono a metà tra una matrioska di pensieri e uno stream of consciousness alla James Joyce, ritratti di persone e luoghi fisici ma anche, o forse soprattutto, di luoghi interiori. La prosa oscilla deliziosamente tra un tono colto che si diverte a passare in continuazione dal serio al faceto e dal riflessivo all’arguto, dalla citazione ricercata alla battuta di spirito e dalla ritrosia educata al sarcasmo più pungente, e il tono spontaneo, ruspante il giusto e mai – assolutamente mai trasandato – che è la cifra del milanese autentico.

