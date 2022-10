Sala solo ora nota che a San Vittore la situazione è indegna per la vita dei detenuti?

La sinistra, con il nuovo governo, dopo tre giorni di insediamento alza la voce per denunciare i gravi disguidi presenti a Milano. Ieri la denuncia acritica di Mirabelli (PD) per il numero impressionante di immigrati in città, peraltro sempre ben accolti da questa amministrazione, oggi Sala che, improvvisamente nota, dopo sette anni di governo della città, quanto sia grave la situazione nel carcere di San vittore. Mai una parola in merito, con il PD al Governo a Roma

“Le carceri sono sempre nei nostri pensieri, anche se il sindaco non ha responsabilità diretta sulle carceri. Conosco San Vittore dal 2009, quando l’ho visto per la prima volta dall’interno da direttore generale del Comune di Milano. Da sempre c’è un dibattito sul senso di un carcere di questo tipo al centro della città. Io penso che abbia assolutamente senso che un carcere come San Vittore, con la sua lunga storia, sia collocato qui, al centro della città, non è questo il punto. Il punto è che le condizioni di vita dei detenuti a San Vittore oggi sono indegne; è indegno che una detenuta, magari incinta, debba vivere in una cella con un bagno che è una turca. È semplicemente indegno”. Lo ha detto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, alla presentazione del progetto del Politecnico di Milano Off Campus, proprio nella casa circondariale.

“Con più energia del passato – ha aggiunto Sala – interverrò con il nuovo ministro della Giustizia. Così, basandosi solo sulla buona volontà delle persone che ci lavorano, non è possibile andare avanti. Io vorrei che i milanesi sentissero l’urgenza di questo tema, sul quale non ci può schierare solo ideologicamente o emotivamente. C’è una questione vera, che riguarda i diritti delle persone, ed è una questione urgente. Non si può continuare a vivacchiare, io cercherò di fare la mia parte”.

Nulla da eccepire, ma fino ad oggi che cosa fatto il Governo di Sinistra?

Anna Ferrari