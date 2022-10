Milano Area B – Oscurate con vernice bianca una ventina di telecamere

L’Area B di Milano è uno degli argomenti più controversi del dibattito politico meneghino. Le ultime notizie di cronaca non riguardano, però, il continuo scontro tra rappresentanti istituzionali. Secondo la stampa locale, infatti, alcune telecamere di controllo degli accessi alla Ztl sono state vandalizzate da ignoti, i quali hanno spalmato della vernice bianca sugli occhi elettronici di una ventina di postazioni. Il blitz, di evidente protesta contro i simboli di un provvedimento di sicuro impatto sulle tasche degli automobilisti, sarebbe avvenuto nei giorni scorsi in diverse vie in zona Lorenteggio, quartiere sud-occidentale del capoluogo lombardo.

La rivendicazione. L’atto vandalico è stato rivendicato dagli autori del gesto tramite l’affissione di volantini nei pressi delle postazioni di rilevamento: “Alcune telecamere dell’Area B sono momentaneamente fuori uso per permettere una libera circolazione di tutti. Contro un ecologismo di facciata che fa guadagnare lauti profitti ai soliti ricchi e fa pagare il costo a tutti gli altri. Contro il controllo dilagante in città. Se la città ti spia, accecala”. Le Forze dell’ordine hanno avviato le opportune indagini nella speranza di individuare i responsabili, magari tramite le telecamere di sicurezza presenti nelle vicinanze delle telecamere imbrattate, mentre il gesto è stato condannato dal sindaco di una delle città dell’hinterland al confine con l’area meridionale di Milano. Rino Pruiti, primo cittadino di Buccinasco ed esponente di quel Partito Democratico che a Milano sostiene il sindaco Giuseppe Sala, ha bollato come “criminale” l’atto e, al contempo, ribadito la sua contrarietà al provvedimento. Da giorni, assieme ai primi cittadini di molti Comuni della cintura di Milano, Pruiti chiede un confronto con il suo omologo meneghino per risolvere numerosi problemi, a partire dalla congestione del traffico causata dai nuovi divieti e dalla decisione di numerosi automobilisti di fermare la propria auto a pochi metri dalle telecamere a causa dell’impossibilità di entrare nella città.

Quattroruote