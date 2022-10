Apre in via Spadari il negozio “Le eccellenze di Esselunga”

Ha aperto oggi al grande pubblico il negozio “Le eccellenze di Esselunga” in via Spadari a Milano. Non un supermercato, ma un negozio elegante che in pieno centro vende prodotti alimentari di qualità. In 86 metri quadrati sono esposti piatti pronti, conserve, vini, formaggi, salumi e caviale, cui si aggiunge una zona pasticceria e caffetteria. Aperto dalle 8 alle 20, il negozio offre anche l’asporto (con piatti pronti che si possono ordinare) e un piccolo dehors. La notizia è riportata da la Repubblica. Esselunga intende ripeterà il successo del temporary store, aperto nella stessa posizione l’anno scorso con il brand Elisenda, in collaborazione con il ristorante Da Vittorio. I dolci a tre stelle dei Cerea avevano raccolto grandi consensi in due mesi di apertura. In quest’ultimo caso, però, Esselunga dichiara che il negozio è un pop up e non un temporary. Il pop up – spiega il quotidiano – non è detto che sparisca e potrebbe essere un’operazione permanente.

Milano Post è edito dalla Società Editoriale Nuova Milano Post S.r.l.s , con sede in via Giambellino, 60-20147 Milano.

C.F/P.IVA 9296810964 R.E.A. MI – 2081845