Monolocali, sottotetti e scantinati: case da incubo a Milano

Nel servizio de “Le Iene” vengono mostrate le peggiori offerte su Milano delle piattaforme immobiliari. Con l’aiuto della Tiktoker Noemi Mariani, Alessandro Onnis nella trasmissione di Canale 5 ci mostra come la capitale mondiale della moda e del design, sia oggi diventata inaccessibile per le persone normali che non hanno accesso a conti correnti milionari. “Com’è possibile vivere in una città che offre case lunghe e buie, soppalchi dove non puoi stare neanche accucciato, scrivanie con lavandino, doccia con televisione e vasca da bagno in sala?” Se non sei Zio Paperone, vuoi vivere a Milano e lavori magari al supermercato potresti trovarti in una delle case da incubo mostrate da Noemi Mariani. Tra le “case da incubo” visitate, al numero sette in classifica c’è “la catacomba“, uno scantinato della profondità di due metri, senza finestre e riscaldamento al prezzo di 192mila euro. Al sesto posto “la piccionaia“, immobile di 24mq non adatto a tutte le altezze, con soffitto stile colabrodo e cavi elettrici penzolanti. Al quinto posto “vado a vivere nel bar“: 18mq abusivi soppalcati all’interno di un bar. L’unica cosa positiva è che almeno si può bere per dimenticare! Al quarto posto “la mini casa“: 12mq all’imperdibile offerta di 105mila euro. Al terzo posto “la casa nel cielo“: un appartamento situato al settimo piano di un palazzo senza ascensore, ben 105 gradini da fare a piedi. Secondo posto “la casa dei sogni“: quartiere tranquillo, casa soleggiata, peccato il costante passaggio dei treni e il costo un po’ elevato di 185mila euro. Al primo posto c’è “la cartolina di Guantanamo” al prezzo di soli 55mila euro: un appartamento situato in un palazzo frequentato da spacciatori, completamente abbandonato al degrado, con colonie di topi nel cortile e perdite d’acqua lungo i corridoi. Questa è la situazione drammatica che c’è a Milano. Ci sono persone che a 40 anni vivono ancora con i genitori perché purtroppo non ce la fanno a mantenersi e comprare una casa. Non c’è possibilità di scelta, ma non sono sbagliata io è il mondo a esserlo” conclude Tiktoker Noemi Mariani dopo l’estenuante ricerca di una casa a Milano.

