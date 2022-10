Mirabelli (PD) ora denuncia situazione migranti a Milano. De Corato (Fdi): segnalata già a giugno

“A poche ore dalla nascita del nuovo governo a guida Giorgia Meloni, mi stupisce come il senatore Mirabelli, dall’alto della sua esperienza, presenti solo adesso un’interrogazione destinata al ministro degli Interni, per denunciare la grave situazione di immigrati intorno alla Questura di via Cagni a Milano”. Lo ha scritto in una nota l’ex vice sindaco di Milano e ora deputato di FdI, Riccardo De Corato, in merito alla richiesta relativa alla situazione di via Cagni fatta dal senatore del Pd all’attuale ministro degli Interni.

“Ma il senatore Mirabelli, fino alla settimana scorsa quando c’era la sua amica Luciana Lamorgese, a capo del ministero degli Interni, dove era? Capisco che, abitando in quella zona, il quartiere gli è particolarmente caro, ma perché l’esponente del Pd non ha spronato l’allora ministro ad intervenire ed a adottare iniziative necessarie ad allestire strutture di ricovero per coloro che sono in attesa del proprio turno, a tutela di queste persone e del mantenimento dell’ordine del quartiere? Si è svegliato solo adesso, a poche ore dall’insediamento del ministro Piantedosi? Io ho sottolineato tale allarmante situazione, già lo scorso 21 giugno, precisando che nel regolamento del verde del Comune di Milano” si specifica che “è vietato campeggiare e accamparsi di notte all’aperto, soddisfare le necessità corporali al di fuori dei servizi igienici, con ammende che partono da 40 euro a 240”.

Ciò nonostante, ha concluso De Corato, “dal sindaco Sala e dall’allora ministro, zero risposte, come sempre silenzio di tomba. Ricordo a Mirabelli che la triste situazione che ogni giorno viviamo nella nostra città, che vede protagonisti migliaia di stranieri, è colpa esclusivamente del primo cittadino milanese che non solo ha permesso loro di arrivare nella nostra città, ma ha organizzato anche marce pro-immigrati”.