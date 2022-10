LUCA RAVENNA IN “568” ERASMUS EDITION TAM Teatro Arcimboldi Milano sabato 29 ottobre 2022 ore 21

Arriva per la prima volta al TAM Teatro Arcimboldi Milano la rivelazione della stand-up comedy con il suo spettacolo 568 – Erasmus Edition. Biglietti già esauriti.

Luca Ravenna, dopo il successo della prima stagione di LOL e del podcast “Cachemire“, che lo hanno reso ancora più noto al grande pubblico, e dopo il grande successo dello scorso tour del suo “568”, torna on stage con uno show di pura stand up comedy.

Nella scorsa stagione “568” ha totalizzato oltre 30.000 spettatori e ora è pronto a sfidare il pubblico delle principali città europee in quello che sarà l’ultimo tour del suo live show: “568” – Erasmus Edition. Già sold out le date di Parigi e di Milano al TAM Teatro Arcimboldi Milano, lo spettacolo ora punta a raggiungere il pubblico internazionale con il primo vero tour di stand up comedy italiana all’estero.

In questo live show, Luca Ravenna ci porta per mano nel suo strano mondo ricco di persone immaginarie e personaggi reali. Ha la capacità di raccontare la realtà in maniera comica e vivida, condividendo con il pubblico temi molto personali, come il suo passato da cleptomane nei discount di Roma o la peggior cosa che abbia mai detto in psicoterapia, fino ad arrivare a trattare temi universali, cari a tutti noi, come il salto della quaglia. Ravenna è uno stand up comedian che sa calcare i palchi più prestigiosi con estrema naturalezza coinvolgendo migliaia di persone, demolendo la quarta parete una battuta dopo l’altra, fino ad arrivare a improvvisare col pubblico, rendendo così unico e irripetibile ogni suo live. 568 è uno show che coinvolge un gran numero di spettatori, ma che riesce a essere nello stesso tempo intimistico ed esclusivo dando allo spettatore la sensazione di essere seduto al pub con un vecchio amico che sa esattamente come farlo ridere.

Uno spettacolo imperdibile che sarà un grande successo internazionale per un artista che ha saputo rinnovare e ridelineare i confini la stand-up comedy italiana.

Lo show è prodotto, distribuito The Comedy Club.

TOUR 568 – Erasmus Edition

2.10 Lisbona

7.10 Barcellona

11.10 Parigi

17.10 Amsterdam

21.10 Lugano

24.10 Londra

29.10 Milano

04.11 Berlino

LUCA RAVENNA nasce a Milano nel 1987. Dal 2006 si trasferisce a Roma.

È diplomato al Centro Sperimentale di Cinematografia.

Ha collaborato con il collettivo romano The Pills.

Autore della webserie “Non c’è Problema” su Repubblica.it, è stato autore di “Quelli che il Calcio” su Rai2. Ha partecipato a “Natural Born Comedians” e “Stand up Comedy” su Comedy Central. Con Ferrario crea e conduce IL PODCAST “Cachemire“, ogni settimana su YouTube, arrivato al primo posto su Spotify Italia.

Lo Special “Cachemire – IL FILM” è disponibile online in esclusiva su The Comedy Club. Ha pubblicato 3 spettacoli comici: “In The Ghetto” (2018), “Luca Ravenna Live@” (2020) e il suo “Improv Special vol.1” (2021) su The Comedy Club e Comedy Central. Nel 2021 ha partecipato a Lol – Chi Ride È Fuori su Prime Video.

Il tour del suo “Rodrigo LIVE” ha registrato sold out in poche ore in tutta Italia. Nel 2022 torna a sganciare mine su tutti i palchi del belpaese con il suo nuovo Live Show “568” che ha già totalizzato oltre 30.000 spettatori.

LUCA RAVENNA – 568

sabato 29 Ottobre 2022, ore 21.00

