Energia, Unione Artigiani apre sportello risparmio costi associati

Analisi delle dispersioni, efficientamento e accompagnamento nella richiesta di misure di sostegno. Sogli gli obiettivi del nuovo servizio ‘Sportello Energia’ dell’Unione Artigiani delle Province di Milano e Monza-Brianza riservato alle imprese associate. “Si parte con un primo incontro gratuito nel quale gli Energy Manager da noi inviati analizzano le bollette di luce e gas dell’artigiano, i disegni del fabbricato dove opera l’imprenditore, i libretti degli impianti, della caldaia e degli altri generatori di energia. – spiega Unione artigiani -Nel caso emergessero margini significativi per ridurre i costi delle bollette si potrà procedere col sopralluogo diretto nella sede delle impresa e ottenere a costi convenzionati la diagnosi energetica vera e propria. La perizia sarà accompagnata da un progetto di efficientamento con l’indicazione del rapporto costi/benefici/tempi e da un piano finanziario che terrà conto di tutti gli incentivi oggi disponibili. Gli Energy Manager si occuperanno poi direttamente della realizzazione dell’intera operazione gestendo anche le pratiche e la autorizzazioni amministrative. ‘È una nuova iniziativa che mettiamo a disposizione per alleggerire le nostre micro e piccole imprese da ogni incombenza’, spiega il segretario generale di Unione Artigiani Marco Accornero. “Oggi è indispensabile avere a disposizione un punto di partenza come il bilancio energetico dell’azienda redatto in modo professionale. I nostri Energy Manager saranno in grado di esaminare tutte le fonti di generazione/assorbimento presenti nel sistema produttivo come le dispersioni di calore dai muri e dagli infissi, eventuali inefficienze dei sistemi di condizionamento e refrigerazione, un inadeguato rendimento della caldaia e delle macchine utilizzate per le lavorazioni come, ad esempio, degli impianti che devono garantire una temperatura fissa’, conclude Accornero”.

