Movida, Prefettura: controllati 61 esercizi e 238 persone, 13 denunciati

Dal 7 al 22 ottobre nelle zone della movida milanese le forze dell’ordine e gli ispettori di Itl, Inps e Inail hanno controllato 61 esercizi commerciali e 328 lavoratori. Di questi 58 sono risultati irregolari e 9 sono stati denunciati in quanto clandestini. Due datori di lavoro sono stati denunciati e sono state emesse 36 provvedimenti tra sospensioni delle attività imprenditoriali e sanzioni amministrative. Per quanto riguarda invece i frequentatori delle zone tenute sotto osservazione ci sono stati due denunciati a seguito di controlli su 238 persone, 18 autovetture e un motociclo. Lo comunica la Prefettura di Milano facendo un bilancio delle attività del “Protocollo di Intesa finalizzato alla collaborazione per la realizzazione di azioni congiunte a favore dei giovani nell’ambito del divertimento notturno nelle zone della movida per la prevenzione ed il contrasto dei comportamenti antisociali”, rinnovato lo scorso 7 ottobre e che vede impegnati Questura, Carabinieri, Guardia di Finanza e della Polizia Locale, con il coinvolgimento di organi ispettivi del lavoro (gruppo CC Tutela del lavoro, ITL, INPS e INAIL). Proseguiranno nei week end servizi straordinari delle forze dell’ordine nella zona di Corso Como durante le ore notturne per prevenire e contrastare fenomeni di reato. aggiunge la Prefettura.

