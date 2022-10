Grave caduta di Ornella Vanoni per dissesto strada. R. La Russa: strade e marciapiedi di Milano in condizioni pessime

Se per Sala è necessario un “fatto” che fa il giro d’Italia per accorgersi che la manutenzione della sua amministrazione fa schifo, eccolo accontentato. In una nota stampa Ornella Vanoni ha spiegato di essersi rotta un femore a causa della caduta accidentale avvenuta per strada, che l’ha costretta al ricovero in ospedale.

Come riferisce il Corriere “la cantante ha dovuto subire un intervento chirurgico” per stabilizzare la frattura e ora dovrà osservare un periodo di assoluto riposo oltre a un percorso di riabilitazione per tornare a camminare quanto prima.

“I marciapiedi sono disastrati e causano incidenti, tra i quali il mio.” Si legge nella nota ed è evidente che la causa dell’incidente è una buca su un marciapiede. Si spera che dove le denunce di tante persone comuni sono cadute nel vuoto, ora Sala si proponga di rimediare.

“Torno a denunciare la pessima manutenzione delle strade e dei marciapiedi di Milano. A farne le spese nei giorni scorsi è stata Ornella Vanoni, artista che stimo e che, insieme a Mina, ha segnato con le sue canzoni la mia gioventù. Vanoni, che ha definito ‘disastrati’ e causa di ‘incidenti’ i marciapiedi della città, è l’ennesima vittima dell’inefficienza dell’amministrazione comunale di centrosinistra, totalmente incurante della sicurezza di chi transita sulle strade cittadine, che troppe volte si rivelano un’insidia pericolosissima per pedoni, ciclisti e automobilisti. Palazzo Marino, tra l’altro, vanta numerose cause giudiziarie per incidenti su strada dissestata: anziché chiedere scusa e risarcire immediatamente le vittime, procede imperterrito con i contenziosi. Bel modo di tutelare i cittadini”. Lo dichiara l’assessore regionale alla Sicurezza, Immigrazione e Polizia locale Romano La Russa, commentando la notizia dell’incidente della cantante Ornella Vanoni, che negli scorsi giorni si è ferita cadendo su un marciapiede malmesso a Milano. “Più di un mese fa – continua l’assessore – avevo denunciato la pericolosità del pavé in via Ludovico il Moro, in Corso Porta Romana, in zona Navigli e in viale Premuda, una pavimentazione traballante e scivolosa che compromette la sicurezza stradale di ciclisti e motociclisti, specialmente nei giorni di pioggia. Anche nell’affrontare questa problematica, il Comune non si è smentito: se n’è lavato le mani, esponendo semplicemente un cartello di ‘pericolo stradale’ in via Ludovico il Moro”.

Anna Ferrari