29 ottobre al Gerolamo la danza con Abbondanza/Bertoni

Sabato 29 e domenica 30 ottobre

sabato ore 20 – domenica ore 16 – al Teatro Gerolamo

LE FUMATRICI DI PECORE



Antonella Bertoni, danzatrice e coreografa, e Patrizia Birolo, “portatrice sana di una diversa abilità”, porteranno sul piccolo palco del Gerolamo “Le fumatrici di pecore”, dirette da Michele Abbondanza. Primo spettacolo del Progetto Biologico (trilogia con interpreti straordinari: Le Fumatrici di pecore, Scena Madre, Il Ballo del Qua). Antonella Bertoni incontra la danza struggente di una donna ai confini. “Da sempre affascinati dalle forme e dal multiforme, iniziamo una collaborazione con un’interprete straordinaria (“fuori dall’ordinario”): lei portatrice sana di una diversa abilità, noi portatori malati della nostra salute. Proveremo a scambiarci le rispettive portate.” (M.A.) “Guardando Patrizia ho colto con intensità quanto un corpo e una persona potessero esprimere un umore ballerino.

Mi è parso di intravedere la sua vita essere una mancanza della sua vita, e questo ha causato in me un disorientamento. Da qui il desiderio di scrivere una partitura con lei. Un viaggio tra le immagini è sempre un incantamento, dove il cammino tra un essere e l’altro si fa più corto. Le sequenze coreografiche, le brevi storie di relazione, sono occasioni preziose per riscrivere altre più vecchie storie. Senza descrivere né commentare, registreremo gli accadimenti come specchi puliti, pellicole vergini, superfici vuote senza perdere l’incertezza di chi si sente al confine.” (A.B.)

durata spettacolo: 55 minuti

