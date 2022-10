Taxiblu: troppo abusivismo, serve normativa più stringente

“Purtroppo nonostante in questi anni molto si sia fatto a livello territoriale, sia comunale che regionale, quello dell’abusivismo è un problema che continua a non darci pace. Le anche recenti indagini giornalistiche e i servizi al riguardo mostrano una realtà ancora fortemente presente sul territorio in particolare tra aeroporti e stazioni. Senza contare i luoghi della movida in certe serate. Non credo come qualcuno potrebbe sostenere che sia per carenza di Taxi, tema molto attuale in queste ore. Anche perché basterebbe vedere ad esempio i servizi di Striscia la Notizia registrati in pieno giorno a Malpensa nei giorni scorsi per vedere che questi abusivi che approcciano i passeggeri con il richiamo: Taxi! Taxi! , talvolta lo facciano incuranti proprio davanti alla lunga fila di auto bianche pubbliche regolari che stazionano davanti all’aeroporto in gran numero o persino nelle vicinanze della Polizia locale che presidia la zona. Oltre alle apprezzate attività di prevenzione ed informazione probabilmente anche a livello nazionale e quindi legislativo, si dovrebbe intervenire con una normativa più stringente e con misure che scoraggino chicchessia a sostituirsi a dei regolari lavoratori. Un’azione necessaria per la sicurezza dei passeggeri e per la tutela di chi lavora onestamente”. Lo dichiara Emilio Boccalini, vice presidente di Taxiblu 02.4040.

