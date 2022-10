Caritas lancia iniziativa “Bolletta Sospesa” in giornata Diocesana il 6 novembre

“Abbiamo lanciato l’iniziativa ‘La bolletta sospesa’: nella Giornata diocesana Caritas del 6 novembre tutte le parrocchie saranno inviate a fare una raccolta per la Caritas ambrosiana”. Lo ha detto il direttore della Caritas Ambrosiana Luciano Gualzetti, a margine della presentazione questa mattina del Rapporto sulla povertà 2021 nella Diocesi di Milano. Gualzetti ha sottolineato come questa sia un’iniziativa che serve per aiutare le famiglie a pagare le bollette, ma occorre anche aiutare le persone bisognose a conoscere e affrontare la transizione ecologica: “Con questi fondi cercheremo di educare, accompagnare le famiglie a fare anche questo sforzo economico e a mettersi in gioco per risolvere i problemi dell’ ambiente e della bolletta di fine mese. Molti dei poveri che arrivano da noi – ha continuato il direttore – non arrivano solo per problemi economici ma anche per cultura, per non aver una preparazione, una sensibilizzazione sulla transizione ecologica che non se la sono potuta permettere, ma neanche l’hanno immaginata. Se vogliamo aiutare queste persone, certamente pagheremo le bollette, ma dobbiamo aiutarle ad efficientare il loro appartamento, perché se non hanno ancora cambiato le lampadine col led o valutato altri interventi, possiamo metterli in condizione per fare questo e per abbattere il costo della bolletta strutturalmente, non solo dando un sollievo un mese” ha concluso Gualzetti.

