Cagnolati (FI) Municipio 3 “Giardini Benedetto Marcello – DEGRADO ASSOLUTO – richiesta interventi URGENTI !!!”

Il consigliere di Municipio 3 Marco Cagnolati solleva ancora una volta una volta una problematica molto sentita dagli abitanti del suo quartiere:

“Per quanto di competenza, come da foto allegate, segnalo che nei giardini di Via Benedetto Marcello ormai la situazione è diventata insostenibile.

Accanto al degrado ora lo spaccio si sta diffondendo a tal punto che alcuni cani – allego referto ambulatorio veterinario – si sono sentiti male ingerendo marijuana (come da test tossicologici effettuati).

Chiedo che, per quanto di competenza, verifichiate ed interveniate mediante tutte le azioni che riterrete necessarie per eliminare quanto segnalato, in particolare realizzando presidi fissi e controlli mirati e puntuali al fine di eliminare lo spaccio ed il degrado della zona.

Come potete vedere, come se questo non bastasse, sia durante i giorni di mercato che non, la zona è una vera e propria discarica a cielo aperto, i residenti NON MERITANO di vivere in questo “contesto”, assurdo pensare di essere a pochi metri dalla stazione Centrale di Milano, principale crocevia e porta di accesso di turisti e non alla nostra città.

E’ questa l’immagine che Milano vuol dare di sé a turisti, stranieri, milanesi e non?

Sembrerebbe che questa sia una zona “senza alcun controllo” e i residenti si chiedono se la cosa sia voluta o meno perchè, data la situazione visibile ogni giorno da chiunque si trovi a passare da queste parti e le numerose denunce e richieste, sembrerebbe illogico che ad oggi non siano stati adottati provvedimenti e controlli per eliminare quanto segnalato e porre fine alla situazione di estremo degrado denunciata più e più volte.

–

Marco Cagnolati

Consigliere Municipio 3