Il commento di Luciano: posticipi della 11a giornata di serie A

La Cremonese domina per un tempo abbondante contro la Sampdoria ma spreca troppo, compreso un calcio di rigore sbagliato da Dessers. Occasioni e buona qualità che alla distanza si rivelano nulle per Alvini. Nel finale infatti, quando i palloni iniziano a scottare, la Cremonese abbassa leggermente il suo baricentro e subisce il gol di Colley che regala a Stankovic, e alla sua Sampdoria, lo 0-1 che vale i primi tre punti del campionato. Una vittoria d’oro, pesantissima, che consente infatti il sorpasso in classifica ai danni proprio dell’avversario nella partita in questione. Per Alvini e i suoi invece l’ennesima presa di coscienza di una tristissima verità: i complimenti non fanno punti.

Partita vibrante al Mapei Stadium tra Sassuolo e Verona. Dopo due sconfitte consecutive, gli emiliani tornano al successo (2-1) nel posticipo dell’11a giornata. Al gol di Ceccherini dopo appena due minuti, risponde nel primo tempo Laurienté. Nel secondo tempo decide la sfida Frattesi con il quarto gol in stagione che vale tre punti d’oro per il Sassuolo. Al Verona non basta un buon primo tempo per tornare al successo.

Conclusa la 11a giornata, il campionato torna sabato 29 prossimo con 3 anticipi per la 12a, ma nel frattempo ci saranno importanti e decisivi impegni in Champions L. per Milan, Inter, Juventus e Napoli, con i partenopei già trionfalmente qualificati agli ottavi e l’Inter molto probabile seconda, ma non altrettanto per le squadre di Allegri e Pioli, le cui speranze sono appese ad un sottilissimo filo.

Arrivederci alla prossima!