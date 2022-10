Fontana: “Anche Sala si accorge errore Area B? Pronti a un tavolo”

Strano, ma vero: dopo l’insurrezione di tutti i benpensanti Sala è costretto a rivedere le sue opinioni su Area B “Sono aperto a mitigazioni su Area B e a ragionarci: credo sia sensato allungare a sino dicembre il periodo per cui si può ordinare una macchina nuova o ragionare su sconti per gli abbonamenti al trasporto pubblico oltre a favorire l’accesso ai parcheggi di interscambio. Però certamente non sono favorevole a prorogare la misura perché mi pare che ormai sia talmente evidente qual è il problema dell’inquinamento in Pianura Padana che ci spinge a intervenire. Non c’è nulla su cui intervenire che non susciterebbe critiche però credo nella politica dei passi continui per cercare di risolvere la situazione”. Lo ha detto il sindaco Giuseppe Sala, a margine del Consiglio metropolitano, in merito all’istituzione di Area B in discussione nell’odierna seduta di Palazzo Isimbardi. “Area B non è non è stato un colpo di mano ma qualcosa pensato negli anni. Noi l’avevamo ampiamente annunciato e chi mi conosce sa che non faccio annunci per poi fermarmi”, ha aggiunto il sindaco.

“Tanto tuonò che piovve… Finalmente il Comune di Milano e il sindaco Sala comprendono la necessità di sedersi intorno a un tavolo per ridiscutere alcuni aspetti determinanti dell’Area B. Una proposta che, fin dall’emergere delle criticità, era stata proposta dall’ACI di Milano e poi rilanciata, a più riprese, da Regione Lombardia. Ma, siccome per noi, alla fine, conta solo la concretezza e il raggiungimento di un risultato in grado di mitigare i disagi e le difficoltà di cittadini e imprese, siamo pronti, fin da ora, a ritrovarci per intervenire su un provvedimento iniquo”. Così in una nota il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, interviene sulle dichiarazioni del sindaco di Milano, Giuseppe Sala, sul tema dell’Area B, relativamente alla possibilità della convocazione di un tavolo dedicato.