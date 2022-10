“Il Dazio della Paura” (con Video)

Ritorno in campo in salsa horror all ‘ ex Dazio in Via L. il Moro , qui con vista sul Naviglio Grande si ” nasconde ” l’ ennesima costruzione occupata propio accanto ad una Scuola e alla fermata degli autobus. Siamo accolti già all’ esterno dalla puzza di escrementi ed urina ed è ben visibile la presenza di cartoni di vino , immondizia e resti di cibarie . L’ interno poi come vedrete non è meglio , e l’ ambiente è piuttosto agitato… Grazie per la partecipazione ad Omar Praticò Consigliere Lega del #municipio6MI . Conduce Tullio Trapasso, Riprese e Montaggio Paolo Rusconi

