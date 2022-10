Carlo Nordio, un ministro con le idee chiare, ma riuscirà in quello che in 30 anni non è riuscito a nessuno?

Carlo Nordio ha le idee chiare: separazione delle carriere fra pm e giudici, depenalizzazione, accelerazione dei processi i cui ritardi costano all’Italia due punti di Pil, revisione del codice penale del 1930 e firmato dal Duce.

Nordio, ex magistrato e neo ministro della Giustizia, non ha voglia di perdere tempo.

Il programma è quanto mai ambizioso. Di separare le carriere dei magistrati, storica battaglia di Marco Pannella, si discute da circa trent’anni. Ogni tentativo di creare due ruoli distinti e separati, fra cui ben due referendum, si è però sempre arenato davanti alle barricate alzate dalle toghe.

Per realizzare la separazione della carriere sarà necessaria una modifica della Costituzione. Impresa ad alto rischio, visti i precedenti.

La reazione dei magistrati alle parole del Guardasigilli non si è fatta attendere.

“In campagna elettorale Nordio ha disegnato una sua idea di giustizia forte con i deboli e debole con i forti. Tutte le misure di cui ha parlato servono a indebolire la capacità di controllo della magistratura rispetto al mondo della politica, dell’economia e dell’alta finanza e a rendere i magistrati del pubblico ministero più isolati e più facilmente suscettibili di controllo da una parte e di intimidazione dall’altra”. È stato il commento dell’ex presidente dell’Anm Eugenio Albamonte.

Con il Pd allo sbando ed il M5s ormai “degrillizzato”, c’è da scommettere che l’opposizione alla futura riforma della giustizia la faranno proprio le toghe.

Tutti ministri che in passato si sono scontrati con i giudici non hanno mai fatto una bella fine. Il caso più eclatante fu quello di Filippo Mancuso, magistrato, nominato da Lamberto Dini nel 1995 ministro della Giustizia per la sua profonda competenza giuridica. Quando però cominciò a fare accertamenti sull’operato dei suoi colleghi del pool di Mani pulite, mandando in Procura a Milano gli ispettori ministeriali, immediatamente si formò in Parlamento una maggioranza trasversale che votò la sfiducia costringendo alle dimissioni.

Con i magistrati è sempre meglio essere prudenti.