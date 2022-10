LE ANIME MORTE di Nikolaj GOGOL – Un capolavoro della letteratura russa ottocentesca

Un capolavoro della letteratura russa ottocentesca.

La vita dei poveri contadini della società rurale russa prima della Rivoluzione bolscevica del 1917, una società feudale, sembra che la storia si sia fermata da un millennio, diversamente dall’occidente che aveva avuto la Rivoluzione francese che promosse la crescita della borghesia non nobile e né appartenente al clero da secoli privilegiati che godevano di appannaggi non per merito ma per…. grazia di Dio.

La trama: un cialtrone mistificatore, tal CiciKov, tenta di scalare la gerarchia delle classi sociali per accreditarsi nobile.

Le classi sociali nella Russia pre-riviluzionaria erano ben 14, con in ultimo nel più basso gradino sociale v’erano le ANIME, poveri contadini non proprietari delle terre che coltivavano o delle case in cui vivevano, in cui un possidente, appartenente ad una delle classi sociali più alte, era tanto più ricco quanto più anime possedeva, fino ad arrivare a detenere anime di interi villaggi o regioni).

CiciKov, villaggio per villaggio, peregrinava per andare ad acquistare le anime dei defunti le cui morti non erano ancora ancora registrate perché i censimenti cadevano ogni 5 anni imbastendo un grande bluff.

Questa idea semplice e un po’ diabolica cerca la sua attuazione nella capitale di un governatorato popolata da personaggi pittoreschi, notabili cittadini o piccoli proprietari terrieri, tutti portatori di un vuoto morale che li fa sembrare spesso più morti di quei servitori che vengono rievocati e che sono l’oggetto delle trattative.

Le descrizioni del notabilato, dei piccoli proprietari, a tratti comica, ci offre uno spaccato notevole della società russa

Il piano del cialtrone alla fine fallisce miseramente.