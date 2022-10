Dopo le tante masturbazioni mentali delle femministe di sinistra, lo schiaffo di Giorgia Meloni Premier

Una lezione di sostanziale parità “di genere”, ottenuta da una donna con la forza del consenso popolare, con la determinazione, piacciano o non piacciano ad alcuni, delle idee e dei programmi espressi, con la coerenza di un disegno politico che viene da lontano

Giorgia Meloni, la ragazzina cresciuta alla Garbatella, cameriera al Piper per mantenersi agli studi, ha percorso un lungo viaggio per essere oggi il Presidente del Consiglio italiano.

La prima volta, in Italia, che una donna accede ad una carica così nodale, in un momento poi così difficile e complesso.

Una lezione e uno schiaffo alle masturbazioni mentali, alle dichiarazione scomposte, ai propositi mai mantenuti delle donne targate PD e similari. A quelle che enfatizzavano un cambiamento rivoluzionario trasformando il lessico corrente al maschile con una a al femminile, a quelle che esigevano le quote rosa, ma sempre scelte dagli uomini, a quelle che per meriti personali hanno marciato sempre e solo in seconda fila per volontà dei maschi.

Cara Boldrini, Giorgia Meloni non è una Presidenta, ma il Presidente del Consiglio che non sminuisce la sua femminilità, ma dichiara il merito che non è inferiore ad un premier uomo.

La figlia della Garbatella ha poi, con un gesto che non si era mai visto, polverizzato la pomposità e il sussiego degli uomini incaricati precedentemente: ha scelto di sedersi accanto all’autista. Una scelta, quella di sedersi davanti della Meloni, con cui vuole abbattere le distanze tra “casta” e persone “normali”.

Alla figlia, la piccola Ginevra compunta ed emozionata, hanno spiegato che mamma ha meritato un premio ed è vero: mamma oggi riceve un riconoscimento in nome di tutte le donne.