Un clochard chiede una fetta di torta per il suo compleanno, ma il barbiere gli regala un nuovo look ed una cena al ristorante

Certi gesti di gentilezza non riescono proprio a passare inosservati e si trasformano in un esempio per il mondo intero. Un caso del genere è quanto dimostrato da Murilo, un giovane barbiere brasiliano che non è riuscito a rimanere indifferente di fronte al desiderio di un senzatetto di poter gustare una fetta di torta in compagnia di qualcuno, durante il giorno del suo compleanno. L’uomo in questione si chiama Marcos, e per una serie di eventi molto sfortunati si ritrova da anni a vivere per strada, nella completa solitudine. La giornata in cui le loro vite si sono incrociate era proprio quella in cui Marcos festeggiava il suo compleanno. Quando il senzatetto ha fermato Murilo, gli ha chiesto se avrebbe potuto condividere un po’ del suo tempo insieme a lui, per festeggiare il suo giorno speciale, dividendosi una fetta di torta al cioccolato. Quando Murilo ha sentito il desiderio dell’anziano e sfortunato signore, ha deciso di fargli un regalo molto più grande, per rendere davvero memorabile quella giornata. L’incontro tra i due è avvenuto fuori dalla parrocchia di Murilo e il barbiere ha voluto offrire un servizio completo al suo nuovo amico.

Dopo avergli concesso un magnifico bagno ristoratore, lo ha portato nel suo salone e gli ha sistemato la barba e donato una nuova acconciatura. Inoltre, ha anche acquistato all’uomo dei nuovi abiti e lo ha portato a cena fuori, in compagnia di tutta la sua famiglia. Marcos si è sentito felice come non mai, durante questa giornata. Ha scoperto che esistono al mondo persone che sono disposte ad atti di vera generosità nei confronti di chi, come lui, si trova in una situazione di bisogno e di disperazione ed ha vissuto un compleanno così felice che non scomparirà mai dalla sua memoria. Sicuramente non saranno le gioie di questa giornata a cambiare la vita del povero senzatetto, ma almeno ha potuto vivere con gioia il giorno del suo compleanno e per una volta, dopo tanto tempo, non si è sentito completamente solo.