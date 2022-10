Lombardia, Spada (Assolombarda): bene Fontana su task force energia permanente

“Buona notizia l’annuncio del Governatore Attilio Fontana di istituire una task force permanente anti-crisi sull’energia”. Lo ha sottolineato Alessandro Spada, presidente di Assolombarda commentando quanto dichiarato ieri dal presidente della regione Lombardia.

“Da tempo stiamo sensibilizzando le istituzioni su un’emergenza che, unita alla spinta inflazionistica e all’aumento dello spread, rischia di mettere le imprese del nostro territorio in ginocchio. Per comprendere la gravità della situazione – ha aggiunto Spada – basti pensare alle quotazioni del gas naturale europeo che sono pari a oltre dieci volte il livello pre covid, a causa della speculazione incontrollata. Se non agiamo subito a livello locale ed europeo, il motore dell’economia italiana, la Lombardia, rischia di spegnersi”.