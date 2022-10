Dal 23/10 al via la 38a Stagione dei Concerti della Società Umanitaria

La XXXVIII Stagione dei Concerti della Società Umanitaria torna ad ospitare in presenza i vincitori della passata edizione del Concorso Internazionale e lo fa trovando un sottile, ma tenace, filo conduttore: la musica italiana del primo novecento. Quel periodo fu caratterizzato dalla presenza dei compositori compresi nell’etichetta creata da Massimo Mila “generazione dell’80”, il cui

legame tra musica, arti figurative e letterarie fu estremamente serrato e apportò un rinnovamento della vita musicale italiana del primo quarto del XX secolo. Respighi, Malipiero, Casella, Pizzetti ebbero un compito assai gravoso ed importante. In un momento storico in cui in ogni angolo del Vecchio Continente era in atto un tumultuoso movimento di cambiamento in tutti gli ambiti della società, questi artisti si trovarono di fronte alla necessità di trasformare e rinnovare la cultura musicale. L’Italia era un paese dove la potente tradizione dell’opera, seppur in declino, manteneva una fortissima presa sul pubblico e quindi il coraggio del gruppo dell’Ottanta fu quello di affrontare l’impopolarità che derivò dalla loro attività di rinnovatori.

Strauss, Stravinsky e Debussy furono certamente gli esempi più luminosi a cui riferirsi, nonostante alcuni compositori, Malipiero e Casella su tutti, rivolsero il loro sguardo anche agli sviluppi più moderni dello sviluppo musicale contemporaneo. Questo sguardo sull’Italia a cavallo fra ottocento e novecento viene presentato dai nostri giovani artisti incastonato tra altri brani e raccontato nelle forme più svariate. Chi lo pone in contrasto con la

classicità viennese, chi propone un parallelo di capitali tra Roma e Parigi, chi lo esamina unitamente alle radici e gli sviluppi che ha avuto. Unici momenti in cui il tema della stagione si discosta dall’omaggio all’Italia sono il consueto appuntamento natalizio, quest’anno in Jazz, e il concerto del 29 gennaio in cui verrà proposto, in occasione della Giornata della Memoria il Quatuor pur la fin du Temps, di Olivier Messiaen. Questo brano, composto in un campo di concertamento dove l’autore era recluso e scritto per altri musicisti conosciuti durante la prigionia, verrà eseguito da quattro giovani esecutori in un gemellaggio tra l’Accademia di Praga e il Conservatorio di Milano. Una stagione sicuramente molto accattivante che siamo certi sarà anche molto gradita dal nostro pubblico sempre attento a decretare il grande successo che questi giovani e straordinari esecutori meritano.

Massimiliano Baggio Consulente musicale Società Umanitaria I concerti si tengono nel Salone degli Affreschi della Società Umanitaria

CALENDARIO

▪ DOMENICA 23 OTTOBRE 2022 ore 17:000

Soleri Trio

Dainis Medjaniks violino – Moritz Weigert violoncello

Asen Tanchev pianoforte

Franz Joseph Haydn Trio Hob. XV:40 in fa maggiore

1732 – 1809 Moderato

Menuet

Finale. Allegro molto

Gian Francesco Malipiero Dalla Sonata a tre: Ultimo tempo

1882 – 1973 Allegro impetuoso

Piuttosto lento

Ritenuto – Lento, un poco pesante – Andante

Allegro agitato – Meno mosso un poco

Piuttosto largo, ma non troppo ritenuto

Bohuslav Martinů Trio n. 2 H. 327 in re minore

1890 – 1959 Allegro moderato

Andante

Allegro

Ludwig van Beethoven Trio op. 70 n. 2 in mi bemolle maggiore 1770 – 1827 Poco sostenuto – Allegro ma non troppo Allegretto

Allegretto ma non troppo

Finale. Allegro

▪ DOMENICA 13 NOVEMBRE 2022 ore 17:00

Stéphanie Huang cello – Thomas Gaspard pianoforte

Nadia Boulanger Trois Pièces

1887 – 1979

Ottorino Respighi Adagio con Variazioni

1889 – 1936

César Franck Sonata in la maggiore

1822 – 1890 (versione per violoncello e pianoforte di J. Delsart) Allegretto ben moderato

Allegro

Recitativo-Fantasia. Ben moderato — Molto lento

Allegretto poco mosso

▪ DOMENICA 27 NOVEMBRE 2022 ore 17:00

Giorgio Lazzari, pianoforte Ludwing van Beethoven Sei bagatelle op. 126

1770 – 1827 Andante con moto

Allegro

Andante cantabile e grazioso

Presto

Quasi Allegretto

Presto; Andante amabile e con moto

Robert Schumann Sonata n. 3 op. 14 “Concert sans Orchestre” 1810 – 1856 Allegro brillante

Quasi variazioni. Andantino de Clara Wieck

Prestissimo possibile

Silvio Mix Due Preludi

1900 – 1927

Omaggio a Stravinskij

Sergej Prokofiev Sonata n. 7 op. 83

1891 – 1953 Allegro inquieto – Andantino

Andante caloroso

Precipitato

▪ DOMENICA 18 DICEMBRE 2022 ore 17:00

Chiara Costa Quartet

Chiara Costa voce – Nicola Puccetti pianoforte – Toni Atrigna basso Giovanni Zacchetti batteria

CHRISTMASS IN JAZZ

Un omaggio ai grandi classici natalizi reinterpreti in chiave jazz

▪ DOMENICA 15 GENNAIO 2023 ore 17:00

Sofia Donato pianoforte

Franz Joseph Haydn Sonata in mi minore, Hob. XVI: 34

1732 – 1809 Presto

Adagio

Finale. Molto vivace

Fryderyk Chopin Variazioni brillanti op. 12

1810 – 1849

Ottorino Respighi Sei pezzi per pianoforte

1879 – 1936 Valse Caressante

Canone

Notturno

Minuetto

Studio

Intermezzo-Serenata

Franz Liszt Venezia e Napoli, Années de Pèlerinage, Deuxième Année, 1811 – 1886 Supplément”

Gondoliera – Quasi allegretto

Canzone – Lento doloroso

Tarantella – Presto

▪ DOMENICA 29 GENNAIO 2023 ore 17:00

In occasione del Giorno della Memoria

Ales Tvirdik clarinetto

Francesca Boscarato violino

Alessandro Mauriello violoncello

Paolo Erenheim pianoforte

Olivier Messiaen Quatuor pour la fin du temps

1908 – 1992 Liturgie de cristal

Vocalise, pour l’Ange qui annonce la fin du Temps

Abîmes des oiseaux

Intermède

Louange à l’éternité de Jésus

Danse de la fureur pour les sept trompettes

Fouillis d’arcs-en-ciel, pour l’Ange qui annonce la fin du Temps

Louange à l’immortalité de Jésus

▪ DOMENICA 12 FEBBRAIO 2023 ore 17:00

Victor Maslov pianoforte

Sergej Rachmaninov Six Etudes -Tableaux op.33

1873 – 1943

Leoš Janáček Da “Su un sentiero di rovi”: estratti

1854 – 1928

Ferruccio Busoni Berceuse élégiaque

1866 – 1924

I. Stravinsky – G. Agosti “Firebird”

▪ DOMENICA 26 FEBBRAIO 2023 ore 17:00

Giovanna Carrillo Fantappiè chitarra

Concerto in collaborazione con la Scuola di Musica di Fiesole

Niccolò Paganini Sonata n.12 (M.S. 84)

(1782 – 1840)

Luigi Legnani Capriccio op. 20 n. 2

(1790 – 1877)

Giulio Regondi Studio n. 8

(1822 – 1872)

Eduardo Sainz de La Maza Campanas del alba

(1903 – 1982)

Mario Castelnuovo-Tedesco Aranci in fiore op. 87°

(1895 – 1968) Tarantella op. 87b

Goffredo Petrassi Suoni notturni

(1904 – 2003)

Heitor Villa-Lobos Preludi n. 1, 3 e 4

(1887 – 1959)

Agustín Barrios Mangoré Un Sueño en la Floresta

(1885 – 1944)

▪ DOMENICA 12 MARZO 2023 ore 17:00

Marta Premoli violoncello – Simone Sgarbanti pianoforte

Joseph Marx Suite in fa maggiore

1882 – 1964 Präludium

Largo

Menuett

Finale

Claude Debussy Notturno e Scherzo L26

1862 – 1918

Alfredo Casella Sonata n.1 in do minore

1883 – 1947 Allegro assai

Adagio

Allegro ma non troppo

▪ DOMENICA 26 MARZO 2023 ore 17:00

Vincitore del Premio del Conservatorio “G. Verdi” di Milano (VIII edizione)

SEDE E ORARI DEI CONCERTI

Società Umanitaria – Salone degli Affreschi ore 17:00

Via San Barnaba, 48 – 20122 Milano

Tel. 02 57968334 – Mail. musica@umanitaria.it

www.umanitaria.it

INGRESSI

Biglietto Intero 14,00

Biglietto Ridotto (Under 25 – Over 60) 10,00

Biglietto Ridotto (Under 16) 5,00

Biglietto Soci Società Umanitaria 5,00

Biglietto Convenzionati e Cral 7,00

Abbonamento Intero 90,00

Abbonamento Ridotto (Under 25 – Over 60) 70,00

Abbonamento Rinnovo 50,00

Abbonamento Convenzionati e Cral 60,00

Ingresso gratuito soci per il tempo libero Humaniter

COME ACQUISTARE

www.umanitaria.it/musica o www.ciaotickets.com

Biglietteria dalle ore 16.00 il giorno del concerto