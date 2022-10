Oggi manifestazione sindacati Polizia contro Area B

“Con una decisione motu proprio, il sindaco di Milano Giuseppe Sala ha deciso di penalizzare dal primo ottobre centinaia di migliaia di lavoratori, lavoratrici e giovani che sono costretti per lavoro o per studio a muoversi dall’hinterland verso il centro città. Il divieto di ingresso nell’Area B alle vetture a benzina fino a euro 2 e a quelle diesel fino a euro 5 mette in grandissima difficoltà molte categorie di lavoratrici e lavoratori e tra questi tanti poliziotti che coi loro modesti stipendi non possono permettersi di vivere in centro a Milano e non possono neppure pensare, in un momento in cui spesso si deve decidere se pagare una bolletta o saldare la rata del mutuo, di acquistare una nuova automobile”. Lo dichiara Pietro Randazzo, segretario provinciale milanese del sindacato di polizia della Cgil, il Silp, annunciando per questa mattina una manifestazione di protesta in piazza della Scala davanti a Palazzo Marino.

“Le deroghe previste e annunciate per i lavoratori turnisti – prosegue Randazzo -, oltre ad essere poche e inconciliabili con i nostri orari di lavoro, spesso imprevedibili, non valgono ad ogni buon conto per l’Area C e dunque non servono a nulla, se non a ingenerare confusione. Sia il sindaco che l’assessore alla sicurezza non hanno ritenuto utile, ad oggi, confrontarsi con la nostra Amministrazione e men che meno col sindacato. Che cosa dovrebbe fare un lavoratore di polizia? Sperare di arrivare al lavoro in centro coi mezzi pubblici partendo dell’hinterland milanese? Fermare le attività di controllo del territorio e di indagine dopo una certa ora perché altrimenti non si ha modo di tornare a casa? La nostra impressione, condivisa anche dalla Camera del Lavoro di Milano col segretario generale Massimo Bonini, è che questo provvedimento scarichi sulle fasce più deboli la necessità di una efficace transizione ambientale che non può diventare un provvedimento spot per questo o quel sindaco di turno, ma che deve essere gestita in termini di sostenibilità in maniera ampia e soprattutto condivisa. Per questo il 20 ottobre, alle ore 10.30, le lavoratrici e i lavoratori del Silp Cgil, assieme agli altri sindacati di polizia, manifesteranno con un bavaglio alla bocca davanti a Palazzo Marino. Una manifestazione che il Silp Cgil porta avanti col pieno supporto della segreteria regionale lombarda e della struttura nazionale del sindacato che sarà presente con il segretario organizzativo Maurizio Cesaretti”, conclude il segretario provinciale del Silp Cgil.