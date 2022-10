Il commento di Luciano: posticipi della decima di serie A

Nel ricordo di Paolo Mantovani, il presidente più amato e più vincente dei blucerchiati, che ancora oggi è un’icona di stile e di calcio nella parte doriana di Genova. Purtroppo, per i tanti tifosi della Sampdoria encomiabili anche stasera, c’è un’altra realtà: una formazione che non riesce a tirare in porta e incamera la settima sconfitta in dieci giornate. Finora c’è solo una discreta fase difensiva e nulla più. Dall’altro lato, però, va sottolineata una Roma sparagnina, che con minimo sforzo prende tre punti pesanti da Genova e il quarto posto, a -4 dal Napoli capolista (e prossimo avversario). A Mourinho basta la solidità difensiva e un rigore di Pellegrini (1-0) per avere ragione del suo collega e amico Dejan Stankovic.

Nell’ultimo dei due incontri di lunedì, in campo Lecce e Fiorentina per un match sostanzialmente equilibrato almeno fino alla fase finale del primo tempo, ma nell’ultimo quarto d’ora è il Lecce a premere con maggior forza, e passa meritatamente in vantaggio: gran recupero di Joan Gonzalez sulla linea di fondo, centro basso perfetto per Ceesay, che da un passo anticipa Igor e segna al 42′. Pochi minuti prima, gol di Cabral per la viola, annullato per offside di Bonaventura. Ad inizio ripresa, pareggio immediato della Fiorentina con Kouamè, centro scodellato da Cabral per l’ex genoano, che gira di testa: palo e gol. La squadra di Italiano prende gradualmente campo e costringe il Lecce ad arretrare il baricentro, contrariamente a quanto si era visto nella prima parte. A conferma della miglior organizzazione della Fiorentina in questa fase, le migliori occasioni per rompere l’equilibrio sono ancora di Kouamè, Nico Gonzales e Martinez Quarta, di Strefezza invece la sola vera occasione di un Lecce ormai disarmato, a -10 dal termine. Non bastano però alla Fiorentina 5′ di recupero, per centrare la rete e una vittoria che sarebbe stata complessivamente meritata. 1-1 finale e tutti sotto la doccia con 1 punto a testa.

Si chiude così la decima giornata, appuntamento agli anticipi della n°11 che inizierà venerdì 21 Ottobre prossimo con Juventus ed Empoli, a Torino, alle 20,45.

