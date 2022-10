Botellon – Ennesimo Rave Party – Milano – Piazza Leonardo Da Vinci 14/10/2022

Ancora una denuncia del consigliere di Municipio 3 Cagnolati (FI) che scrive a Palazzo Marino e autorità competenti

Vi informo che come dalle numerose telefonate e proteste che avrete ricevuto dai residenti della piazza, il giorno 14/10/2022 si è tenuto l’ennesimo evento organizzato dall’Organizzazione PoliAnimali (locandina allegata), afferente a studenti del Politecnico di Milano, in Piazza Leonardo da Vinci, in un area residenziale, a ridosso di palazzi abitati, ampiamente pubblicizzato come potete vedere dalla locandina allegata che sarebbe dovuto essere un evento divulgativo in merito ai “cambiamenti climatici” ma che, come vedrete dalla locandina, in realtà è stato il solito “Botellon” organizzato dalle 23:00 senza limiti di orario – come scritto dagli stessi organizzatori sui volantini distribuiti

L’evento comprenderebbe a fronte del pagamento di una quota anche il consumo di alcool- molto probabilmente abusivamente in quanto non mi risulta che queste attività siano dei bar registrati e che comunque la vendita sia proibita dopo le ore 23:00 – in contrasto con norme e regolamenti, incentivando il consumo alcolico e tutto ciò che ne conseguirebbe facendo passare il messaggio che all’interno della piazza CHIUNQUE possa organizzare eventi su instagram, vendere merce/alcol in modo abusivo, guadagnarci sopra e tenere sveglio un intero quartiere facendo pagare alla collettività la pulizia del giorno seguente ed il disagio causato…

Come gia accaduto in diverse occasioni e nella quasi totalità di questo tipo di eventi sottolineo che gli stessi si protraggono fino a notte inoltrata / al mattino seguente, come potrete notare anche dal volantino in allegato fra le varie foto che appunto definisce l’evento dalle ore 23:00 alla mattina seguente

Sono veramente allibito e Vi chiedo di attivarvi per quanto di competenza affinché ci sia attività di coordinamento fra le varie forze di Sicurezza Pubblica per tutelare ORDINE E LEGALITA’ e questo tipo di eventi NON VENGANO PIU’ AUTORIZZATI – BENSI’ IMPEDITI ALL’INTERNO DI UN AREA COME QUESTA A RIDOSSO DELLE ABITAZIONI

Trovo vergognoso infatti che si possano concepire ed eventualmente autorizzare eventi di questo tipo, a ridosso di palazzi, in un’area residenziale, senza limiti di orario e con casse – come vedrete dalle foto – da più che discoteca

Ciò che mi lascia allibito è che l’organizzazione di questi eventi, come indicato all’interno di vari siti internet – es. https://www.svoltastudenti.it/project-svolta/ – molte volte sembri provenire da associazioni facilmente identificabili e da gruppi di studenti afferenti al Politecnico di Milano.

Chiedo nuovamente al Rettore considerata la mancata risposta alle richieste effettuate in precedenza se il politecnico sia stata parte attiva nell’organizzazione di tali eventi o li sponsorizzi e sostenga in qualsiasi modo, eventi che – come nella maggior parte dei casi – durano fino e ben oltre l’una di notte ai danni dei residenti della piazza e del quartiere, con costi di pulizia a carico della collettività per il divertimento di pochi chiedo che vengano presi provvedimenti soprattutto nei confronti degli organizzatori i cui riferimenti sono facilmente individuabili dalle locandine allegate (sono indicati anche i numeri telefonici)

E’ questa l’immagine che il Politecnico vuole fornire alla cittadinanza di se stesso? della propria istituzione?

Basta aprire i giornali per capire cosa accade a questo tipo di eventi ed a rimetterci sono sempre i residenti della piazza e dei palazzi circostanti, che vivrebbero in uno stato di vero e proprio abbandono, non essendo tutelati da chi IN PRIMIS dovrebbe difendere i loro diritti

Ricordo infatti che il riposo dei residenti non solo sia da TUTELARE ma che sia un REATO PENALE il non rispettarlo – articolo 659 codice penale – e che il non intervenire sia anch’essa un’ omissione – art. 328 codice penale

Rimango pertanto in attesa con preoccupazione a stretto giro di posta di una vostra risposta ed un vostro intervento e riscontro in merito a quanto richiesto

Marco Cagnolati

Consigliere Municipio 3

