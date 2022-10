C&F – Milano si candida per Euro 2032

Milano si candida per Euro 2032. La delibera è arrivata da parte della Giunta Comunale nel corso dell’ultima seduta. Una decisione che arriva dopo quella presa da parte della FIGC, che ha confermato l’intenzione di candidare l’Italia ad ospitare la massima competizione continentale. L’ipotesi della federazione è quella di coinvolgere ben dieci città italiane: Milano, Roma, Napoli, Bari, Palermo, Cagliari, Genova, Bologna, Firenze e Torino. Entro i prossimi due giorni, verrà inviato un dossier parlamentare riguardante alcuni aspetti operativi, infrastrutturali ed economici. Nel caso in cui dovesse esser accolto, entro il marzo 2023 dovrà essere presentato un dossier finale sulla questione. L’ufficialità dell’assegnazione per l’organizzazione di Euro 2032 è prevista nel settembre 2023.

