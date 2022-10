Pnrr, Sala fa il punto: a Milano 900 mln su 3 mld attesi? Ma era il valore massimo

Sala aspetta naturalmente i soldi del Pnrr per dividere la torta. Investire nei progetti predisposti, ma ci sono i ma su progetti che conosce solo lui e pochi compagni e soprattutto sulle priorità prescelte per l’attuazione.

“A Milano si stima che arriveranno dal Pnrr 900 milioni di euro per 23 progetti, rispetto ai 3 miliardi stimati inizialmente, ma si trattava di una potenzialità massima.” Lo ha evidenziato il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, al termine dell’evento “Milano cresce Milano aiuta” organizzato al Teatro Lirico, a un anno dalla sua rielezione del 4 ottobre 2021, per annunciare gli obiettivi della Giunta per i prossimi quattro anni. E specifica:

“Noi abbiamo detto che potevamo avere progetti fino a 3 miliardi poi ci sono i bandi e non è detto che vengano assegnati. Pensiamo che i soldi che prendiamo, li prendiamo perché sappiamo di investirli. Non è corretto secondo me chiedere fondi quando non sei sicuro di poterli investire nei tempi giusti” ha aggiunto.

E in altre sedi ha ribadito la sua “capacità” di sapere come fare. Il “Ghe pensi mi” sottende ogni sua decisione, ma non vorremmo mai che la sua idea di, chiamiamola, “mobilità” fosse anteposta alla cura per gli anziani, alle residenze popolari, alla povertà.