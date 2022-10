Municipio 3 – Quartiere Porta Venezia: fa il bidet nella fontana perché Milano è casa sua

Una testimonianza che evidenzia, qualora fosse ancora necessario, lo sfregio di un migrante nei confronti dei milanesi e di Milano. Un gesto comune ai tanti che sicuramente non intendono integrarsi e neppure rispettare la convivenza civile

“Si toglie i vestiti in pieno giorno incurante della gente che passa.

Lo fa proprio accanto alla PANCHINA ROSSA che rappresenta il rifiuto alla violenza degli uomini sulle donne.

Una volta denudato si deterge il corpo e le parti intime come se fosse la cosa più naturale al mondo.

Succede nel giardino di Benedetto Marcello, nella fontana dedicata a 3 caduti dell’era fascista.

Un comportamento che oltraggia la nostra storia e la nostra memoria che ci auguriamo venga condannato dai numerosi Antifà che popolano il Municipio 3.

Non vediamo nessun arricchimento culturale nello stile di vita di questo migrante, come vorrebbe far credere la politica ma tanto, tanto declino, di una città irriconoscibile.”

Nicholas Vaccaro