L’impianto A2a Giussago-Lacchiarella che trasforma la spazzatura in energia

C’era anche Renato Mazzoncini, l’amministratore delegato di A2a, all’inaugurazione del nuovo impianto di trattamento e recupero della frazione organica dei rifiuti organici nel centro di Giussago-Lacchiarella, appena fuori Milano. Perchè è stata proprio A2a a realizzare l’impianto che consentirà di ricavare energia (nello specifico biometano) dalla spazzatura.

I rifiuti potranno essere trattati per ricavarne compost e, quindi, energia per un totale annuo di otto milioni di metri cubi di metano (che corrispondono al fabbisogno di circa 20mila persone), nonchè 20mila tonnellate di compost certificato destinato all’agricoltura.

In un momento in cui i costi del gas e della luce schizzano alle stelle, A2a pensa a trasformare gli scarti in risorse. Mica una cosa da poco. L’impianto di Giussago-Lacchiarella, tra l’altro, può trattare fino a 100mila tonnellate tra umido e verde urbano ogni dodici mesi, si propone di ridurre la dipendenza dai combustibili fossili e, grazie al fertilizzante naturale che riuscirà a produrre, permette di minimizzare l’utilizzo dei concimi chimici. E l’economia circolare, ma è anche l’economia che fa bene all’ambiente (e al portafoglio, ovviamente). «Si tratta di un ulteriore passo in avanti nel nostro percorso di crescita e di un’importante opportunità di sviluppo per gestire virtuosamente l’intero ciclo dei rifiuti», spiega Mazzoncini. «Siamo convinti», aggiunge il manager, «che questa filiera, oltre a essere una leva per la circolarità, sia un abilitatore strategico per contribuire alla crescita di autonomia energetica di cui il Paese ha bisogno.

In Italia con i dovuti investimenti e in accordo con istituzioni e comunità locali, potremmo attivare la produzione di oltre sei miliardi di metri cubi di biometano, un potenziale energetico importante in particolare in un momento come quello che stiamo attraversando». Ci guadagnano tutti, alla fine. Compresi la collettività e l’ambiente che ci circonda.

