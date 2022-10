Milano ‘chiusura’ dell’Area C: ecco come si può accedere

Le restrizioni imposte dalle nuove regole e le soluzioni per vivere una zona importante della città

Una zona ‘protetta’ da 43 varchi, ognuno dotato di telecamere. Per chi vi entra in auto in maniera non autorizzata ci sono multe fino a 658 euro e – in caso di recidiva – anche la sospensione della patente da 15 a 30 giorni. E’ l’Area C Milano, la zona che coincide con l’area ZTL della Cerchia dei Bastioni, di cui si è parlato e si parla in questi giorni per la decisione del Comune di introdurre dall’1 ottobre nuove regole che hanno ristretto ulteriormente il parco veicoli che può accedere alla zona senza pagare il ticket richiesto. Un provvedimento di grande impatto se si tiene conto del fatto che secondo le statistiche Milano è la seconda città in Italia per numero di veicoli, con una cifra totale di oltre 1 milione e 800 mila. In questa classifica è preceduta solo da Roma e si trova seguita da Napoli, anch’essa vicina al valore di 1 milione e 800 mila veicoli.

Viste le norme cambiate da pochi giorni, e con tutti questi ‘occhi elettronici’ a vigilare, è bene allora avere tutte le informazioni – e conoscere le soluzioni – per vivere al meglio questa zona della città, fondamentale non solo in quanto polo turistico, ma soprattutto economico e finanziario. Una guida utile sia per chi è residente a Milano e nell’hinterland, sia per chi vi capita saltuariamente per motivi di lavoro o svago.

Come funziona l’Area C

L’area C è attiva dal lunedì al venerdì inclusi, mentre non è in vigore durante il sabato e i festivi. L’orario va dalle 7:30 alle 19:30.

I veicoli per cui l’accesso è gratuito sono i seguenti:

Tutti i veicoli adibiti al trasporto di disabili muniti di apposito contrassegno con il titolare del beneficio alla guida;

Vetture che vedono il trasporto di quanti sono diretti al pronto soccorso o di persone che presentano patologie importanti e necessitano di recarsi in ospedale;

Veicoli elettrici, ciclomotori e motoveicoli;

Veicoli ibridi di classe M1. Per quelli di categoria M2, M3, N1, N2 e N3 l’accesso è gratuito fino al 1° ottobre 2023;

Velocipedi;

Vetture adibite al trasporto di speciali attrezzature per il trasporto dei disabili motori;

Autoambulanze;

Veicoli delle Forze Armate, delle Forze di Polizia, della Polizia Locale, dei Vigili del Fuoco e delle Associazioni a cui è riconosciuto questo diritto;

Veicoli che fanno parte dell’Amministrazione del Comune di Milano.

Per tutti gli altri soggetti è consentito l’accesso all’Area C previo pagamento del ticket. Una volta acquistato, questo sarà attivato associandolo alla targa del mezzo. È giornaliero e può essere utilizzato tutte le volte che lo si desidera nell’arco di quello specifico giorno. Sono presenti corsie riservate per la mobilità e parcheggi riservati, e ogni veicolo è monitorato attraverso le telecamere di videosorveglianza.

Un modo diverso per vivere l’Area C

C’è tuttavia un modo diverso per vivere l’Area C. A metterlo a disposizione è Telepass, azienda italiana d’eccellenza per quanto riguarda la mobilità in ambito urbano ed extraurbano. Con Telepass è infatti possibile accedere automaticamente all’Area C, anche senza avere a bordo il dispositivo. Questo perché a essere riconosciuta in maniera immediata è la targa della vettura. Il pagamento interessa un solo ingresso giornaliero e consente di entrare/uscire dal centro di Milano tutte le volte che lo si desidera. Viene addebitato ogni tre mesi direttamente sul conto corrente. Per attivare il servizio le modalità sono 2: tramite l’area riservata sul sito ufficiale oppure attraverso l’App Telepass. Questa consente, inoltre, di avere a portata di smartphone tutti i movimenti effettuati sul proprio conto corrente, rivelandosi comoda, semplice ed efficace. Telepass non è solo un modo valido per poter vivere al meglio l’Area C. Mette a disposizione una serie di servizi aggiuntivi interessanti e decisamente utili.

Nel dettaglio:

Parcheggi convenzionati presso stazioni, città, fiere e aeroporti;

Parcheggi blu in cui si paga solo il periodo di sosta realmente sostenuto;

Stazioni carburante convenzionate: ce ne sono tante e tutte nelle vicinanze.

Con Telepass recarsi a Milano e poter vivere al meglio il traffico cittadino, compreso quello nella zona centrale, si rivela non solo possibile, ma anche più piacevole. Un valore aggiunto capace di migliorare la vivibilità quotidiana.

