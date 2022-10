Da sindacato Polizia LES 2.500 volantini contro divieti Area B e le deroghe negate da Sala

Un atto pubblico per sensibilizzare l’opinione pubblica anche da parte della Polizia, dopo le dichiarazioni ultimative di Sala che nega qualsiasi deroga anche a chi ne avrebbe diritto.

Oltre 2.500 volantini da distribuire ai milanesi per protestare contro i nuovi divieti per Area B e C, in vigore dall’1 ottobre, senza deroghe per gli appartenenti alle Forze dell’Ordine. A lanciare la mobilitazione, lunedì prossimo dalle ore 8 alle 13, il sindacato di categoria LES (Libertà e Sicurezza Polizia di Stato) che in un comunicato spiega: “Ci troviamo nella posizione di dover manifestare pubblicamente il nostro disappunto e rammarico contro il Comune di Milano ed il Sindaco Giuseppe SALA per aver deciso restrizioni insopportabili relativamente all’ingresso nell’Area B e C anche per chi, come gli appartenenti alle Forze dell’Ordine, sono costretti a dover lavorare in questo capoluogo di regione, non per scelta propria, ma per esigenze di servizio e per assicurare uno standard di sicurezza adeguato alle esigenze di una metropoli così complessa. Uno schiaffo morale quello di far pagare i poliziotti per andare a lavorare che non possiamo tollerare in alcun modo”.