Aeroporti: Swissport non tagli stipendio a dipendenti handling

“La cessione a Swissport dei servizi handling di ITA Airways negli scali di Milano rischia di determinare conseguenze molto negative sui lavoratori del settore, in un momento storico particolarmente difficile in cui occorrerebbe invece tutelare il potere d’acquisto delle famiglie”.

Così in una nota Marco Bestetti (Forza Italia), Consigliere comunale a Palazzo Marino e Presidente della Commissione di controllo sugli Enti partecipati del Comune di Milano.

“Le condizioni economiche proposte da Swissport – spiega Bestetti – risultano penalizzanti per tanti lavoratori, che non chiedono 1 euro in più, ma solo l’applicazione di quanto garantito dall’attuale contratto. Peraltro, vale la pena ricordare che il rispettivo contratto collettivo nazionale è già scaduto da anni e necessiterebbe di essere aggiornato, quindi l’allineamento a quelle condizioni sarebbe davvero il minimo. Scendere addirittura al di sotto di quei livelli retributivi sarebbe davvero grave, un’ingiustizia gratuita che non rappresenta un bel biglietto da visita per un operatore che si vuole affacciare sul mercato milanese. Auspico quindi un supplemento di riflessione da parte di Swissport, affinché assuma le sue decisioni con la responsabilità che questo difficile momento storico impone a tutti” conclude Bestetti.