Milano, scarcerata un’85enne non autosufficiente: era detenuta per aver occupato una casa

Anche questa è giustizia? Perché allora non sono in carcere tutti gli abusivi? Perché sempre e comunque punire i più fragili e indifesi?

Il Tribunale di Sorveglianza di Milano ha disposto la scarcerazione, sospendendo l’esecuzione della pena, per una donna di 85 anni di origine bosniaca, non autosufficiente, che da circa due settimane si trovava a San Vittore per un ordine di carcerazione emesso dalla Procura per una condanna definitiva a 8 mesi per l’occupazione abusiva di un alloggio.

E’ stata la stessa 85enne, aiutata dagli operatori del carcere, dove era entrata a fine settembre e dove tre giorni fa ha anche trascorso il suo compleanno, a firmare l’istanza di differimento pena che ha portato alla sua scarcerazione. Fuori dalla casa di reclusione ha trovato la figlia che l’ha presa in carico, ma ora, stando a quanto riferito, bisognerà capire se i familiari, che abitano in provincia di Novara, si prenderanno davvero cura di lei.

Ora la donna è libera –

I giudici della Sorveglianza di Milano si sono subito attivati e giovedì mattina hanno adottato il provvedimento di sospensione della pena che porta alla scarcerazione della donna.