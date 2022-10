Casa: a Milano politiche centrosinistra fallimentari

“In una lunga intervista rilasciata al Corriere della Sera, l’assessore alla Casa del Comune di Milano dimostra di non avere idee e soprattutto il fallimento delle politiche abitative messe in campo dal comune di Milano fino ad oggi”.

Così Alessandro Verri, capogruppo della Lega nel Consiglio comunale di Milano, evidenzia le parole dell’assessore comunale alla Casa, Pierfrancesco Maran, sull’affitto agevolato che non decolla.

“Il dato drammatico riguarda gli affitti a canone agevolato: appena lo 0,6% del totale delle abitazioni, che lascia intendere che negli anni, le ossessioni del sindaco Sala si sono dimostrate solo ed esclusivamente delle mere promesse elettorali. Analizzando meglio la situazione dalle stesse parole di Maran si evince la totale inefficienza del comune di Milano nell’assegnare gli alloggi sfitti. Su 7195, 3814 sono di proprietà del Comune e a queste si aggiunge anche il dato allarmante sulle morosità di Mm” ha aggiunto. “L’elevato tasso di morosità viene ‘spalmato’ sulle casse del Comune di Milano facendo così pagare a tutti l’inefficienza dell’amministrazione nel far rispettare le regole. Inoltre, l’assessore si dimentica di dire che aziende pubbliche come Aler pagano l’Imu sugli immobili del territorio milanese, costi che invece Mm (di proprietà comunale) non sostiene. Noi da tempo proponiamo un intervento concreto che possa partire dall’utilizzo degli oltre 11 milioni di Imu che ogni anno Aler paga al comune, distribuendo queste risorse ai cittadini in difficoltà e all’aumento degli alloggi a canone concordato”.