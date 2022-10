DEGUSTAZIONI LETTERARIE La vita davanti a se’ con Arianna Scommegna Teatro Manzoni 23 ottobre

RASSEGNA EXTRA DEGUSTAZIONI LETTERARIE nel foyer del Teatro Reading letterari seguiti da una degustazione di vini realizzata in collaborazione con AIS – Associazione Italiana Sommelier Lombardia

23 ottobre – ore 20.00 La vita davanti a sé – reading musicale con Arianna Scommegna alla fisarmonica Giulia Bertasi

È la storia raccontata in prima persona da un bambino, Momò, nella Belleville miserabile e multietnica degli anni ’70. Momò vive al sesto piano, a casa di Madame Rosa, ex prostituta che accudisce bambini destinati altrimenti al brefotrofio. Momò è il preferito di Madame Rosa e tra loro si crea un rapporto sincero e stretto che li legherà per sempre. È una storia che parla di cura. Del significato della cura come atto di responsabilità. Momò ci mostra come nelle situazioni più tragiche e amare della vita si possa trovare la forza di sorridere. La vita davanti a sè è un’iniezione di coraggio, speranza, tenerezza e cura per l’anima. Al termine dello spettacolo verrà offerta al pubblico una degustazione vini realizzata in collaborazione con AIS Associazione Italiana Sommelier Lombardia. Il 23 ottobre l’azienda CÀ MAIOL presenta Lugana DOP Brut Metodo Classico 2017, l’azienda SANTI presenta Ventale Valpolicella Superiore DOC 2018

