AMART, torna la fiera dell’Antiquariato di Milano, quarta edizione

La quarta edizione di AMART, l’unica fiera dedicata all’Antiquariato nella Milano, organizzata dall’Associazione Antiquari Milanesi in collaborazione con Promo.Ter Unione, si svolgerà dal 19 al 23 ottobre 2022, presso il Museo della Permanente, gioiello neoclassico nel cuore di Milano. Sono 67 le gallerie provenienti da tutta Italia, selezionate per un’ampia proposta che comprende dipinti, disegni, sculture, mobili, preziosi, argenti, tappeti e molto altro.

“Torniamo all’antico e sarà un progresso!

Il motto che anima la quarta edizione di AMART è “Torniamo all’antico e sarà un progresso! ” la celebre frase di Giuseppe Verdi. La fiera si riallaccia infatti alla grande tradizione dell’antiquariato e del collezionismo milanese ma guarda anche al contemporaneo, in particolare all’architettura e al design come fonte di ispirazione e destinatari della propria proposta artistica. Non è dunque un caso che l’idea di una mostra dell’antiquariato a Milano, pensata per un pubblico più giovane e internazionale, in dialogo con la nuova metropoli europea, sia venuta nel 2018 a un grande dell’antiquariato italiano: Domenico Piva, allora presidente dell’associazione antiquari milanesi. Piva, infatti, sapeva perfettamente che a Milano antiquariato e modernità, ossia la tradizione artistica, la cultura del saper fare, la visione della modernità degli architetti del dopoguerra e la cultura industriale, dopo essersi scambiati conoscenze lungo tutto il Novecento, avrebbero continuato questo dialogo. Questa stessa convinzione guida anche il nuovo comitato direttivo dell’associazione antiquari milanesi ora al lavoro nell’organizzare la nuova edizione di AMART.