Teatro Manzoni, una storia di artisti

Il Teatro Manzoni ha festeggiato l’11 ottobre i 150 anni di vita con un concerto dell’Orchestra Sinfonica di Milano, diretta dal Maestro Giuseppe Grazioli, che proporrà la storia musicale ospitata lungo il secolo e mezzo di vita dal teatro milanese in un crescendo di generi dal jazz alla lirica, dalla musica classica sino alle sinfonie di Ennio Morricone.

Nato in Piazza San Fedele con il nome di Teatro della Commedia e intitolato l’anno successivo ad Alessandro Manzoni dopo una settimana dalla scomparsa del grande scrittore meneghino, il Manzoni ha ospitato i più grandi protagonisti del palcoscenico, da Eleonora Duse a Sarah Bernhardt, da Eduardo Scarpetta ai fratelli Eduardo e Peppino De Filippo. Per non dire di Anna Proclemer, Monica Vitti, Giorgio Albertazzi, Gino Bramieri, Rossella Falk, Valentina Cortese, Mariangela Melato, Vittorio Gassman.

“Era il teatro che faceva concorrenza alla Scala” – ha ricordato il direttore generale Alessandro Arnone presentando il cartellone della stagione che si sta approssimando. “Fu distrutto dai bombardamenti nel ’43 e ricostruito nel 1950”. Tra i primi teatri ad ospitare i musical, per 33 anni location della rassegna ‘Aperitivo in concerto’, il Manzoni ha spesso anticipato i tempi. “Da qui sono passati tanti artisti che non ci sono più”- ha aggiuntoil direttore, ricordando, tra gli altri, anche il mitico “the voice”: Frank Sinatra e Nat King Cole.