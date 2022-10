Salinari(FI) SAGRA DI BAGGIO: saltano gli asinelli, i fuochi d’artificio e gli agricoltori locali

Sagra di Baggio, “saltano” gli asinelli e i fuochi d’artificio, non ci saranno neanche gli agricoltori della zona.

La Sagra di Baggio è “una delle manifestazioni storiche più suggestive e popolari del territorio milanese che risale al 1628.

E’ una delle fiere di zona più sentite di Milano che si tiene in un quartiere del tutto particolare: nel Borgo Vecchio di Baggio che è riuscito a mantenere la sua identità di borgo, ancora oggi custode di una memoria contadina e agricola all’interno di una metropoli.

Purtroppo quest’anno la sinistra ha deciso di far saltare degli appuntamenti importantissimi che rappresentano l’universo contadino, tradizione della Sagra – dichiara Antonio Salinari Consigliere di Municipio 7 già Assessore di Municipio – Non ci saranno infatti gli agricoltori della zona con i loro prodotti tipici, gli asinelli e i fuochi d’artificio a chiusura della manifestazione.

In questo modo – continua Salinari – abbiamo perso la nostra tradizione e cultura. La sinistra sta sminuendo le nostre radici territoriali.

Milano Post è edito dalla Società Editoriale Nuova Milano Post S.r.l.s , con sede in via Giambellino, 60-20147 Milano.

C.F/P.IVA 9296810964 R.E.A. MI – 2081845