Politiche su invecchiamento popolazione, Lombardia riconosciuta tra eccelenze Ue

Regione Lombardia conferma il suo ranking di 4/4 stelle, che riconosce l’eccellenza delle strategie e delle politiche intersettoriali sul territorio per la promozione dell’invecchiamento attivo e in salute nella popolazione. Lo si legge in una nota della Regione. Il riconoscimento è stato consegnato nel corso del ‘Rscn Award Ceremony’, la cerimonia dei ‘Reference Site’ europei per l’invecchiamento attivo. L’appuntamento si è tenuto a Bruxelles, lunedì 10 ottobre, ed è l’esito della valutazione delle politiche messe in atto a livello regionale, con particolare riguardo all’area della prevenzione e della promozione della salute. In particolare sono state riconosciute a Regione Lombardia “buone pratiche validate e replicabili in altre regioni Eu”. “La promozione di uno stile di vita sano per favorire l’invecchiamento attivo – ha commentato la vicepresidente e assessore al Welfare Letizia Moratti – è un nostro obiettivo. Abbiamo investito risorse e partecipato attivamente per garantire un approccio integrato alla cura e all’assistenza. Il prestigioso riconoscimento premia i nostri sforzi e le nostre politiche prese come modello per altri paesi dell’Unione Europea”.

