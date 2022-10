Il commento di Luciano: 9a giornata di serie A – posticipo

Lazio caterpillar, la marcia degli uomini di Sarri è da grande squadra. Quarta vittoria di fila senza gol al passivo, e terza per 4-0 dopo quelle contro Cremonese e Spezia. A cadere sotto il becco delle aquile è una Fiorentina a tratti gagliarda, ma tremendamente incapace di concretizzare le palle gol create lungo buona parte dell’incontro. Tutto il contrario della Lazio, che va a segno due volte per tempo: nel primo con Vecino e Zaccagni e nel secondo, o meglio nei minuti finali, con il neo entrato Luis Alberto e Immobile. E lui, il Ciro nazionale, questa sera è ufficialmente nella Top 10 dei migliori marcatori all time della Serie A, in compagnia di Signori, Del Piero e Gilardino, tutti con 188 reti segnate. Un motivo d’orgoglio in più per una squadra che non ha intenzione di fermarsi. E che intanto raggiunge Udinese e Milan in terza posizione, a -3 dal Napoli capolista. Panorama verso il basso…