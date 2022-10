Smart working al venerdì per i dipendenti pubblici: il piano del Comune contro il caro energia di Sala

Smart working al venerdì per alcuni dipendenti del Comune di Milano: è uno dei punti previsti nel piano della giunta guidata da Beppe Sala per combattere gli effetti del caro energia.

Per le casse di Palazzo Marino le bollette e il riscaldamento potrebbero portare un aumento dei costi di circa 60 milioni di euro. E quindi ecco la corsa ai ripari. La giunta ha preparato il piano che sarà presentato la prossima settimana.

Smart working per abbattere i costi –

Il caro energia e l’inflazione mordono i conti del Comune di Milano. Un esborso di circa 60 milioni di euro che dovranno essere in qualche modo attutiti. Ecco dunque che arrivano sul tavolo di Beppe Sala alcuni suggerimenti. Tra questi c’è l’idea di riportare in smart working una buona parte dei dipendenti pubblici ma solo al venerdì. Torneranno a lavorare da casa solo i dipendenti pubblici che non hanno un rapporto diretto col pubblico. A tutto vantaggio dei costi elettrici e di riscaldamento. Il comune di Milano fa proprie in buona parte le regole sullo smart working introdotte dal dl semplificazioni.