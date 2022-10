L’avvertimento di Sala alle periferie

“Alcune cose si fanno per ottenere risultati e anche per dare il messaggio e area B va intesa in questo senso”. Così Beppe Sala, Re… scusatemi, Sindaco di Milano. Cosa gli vogliamo rispondere? Ce ne parla Franco Vassallo, Responsabile per le politiche abitative e decentramento del coordinamento cittadino di Milano di NOI CON L’ITALIA.

“Ricapitolando: posto che Area B colpisce in maniera sproporzionata poveri e periferie, è evidente che questo messaggio arriva direttamente a queste due categorie. E quale sarebbe il contenuto di questo messaggio? Anche qui, raccogliamo le prove: biglietti dei mezzi pubblici che aumentano, parcheggi che spariscono, città a 15 minuti. Direi che il quadro è chiaro: poveri, statevene in periferia. In centro non vi vogliamo. Nemmeno pagando, visto che le vostre auto da poveri qui non potranno più entrare, pur versando quanto chiesto. Per le strade del centro solo suv elettrici, Tesla e altre auto da centomila euro in su. E siccome i poveri non lo hanno capito da soli, ora il sindaco ci manda un messaggio.

Potremo muoverci (sempre ben lontani dalla sua città proibita), solo per due mesi all’anno. Poi macchina in garage. E se ho un’emergenza? Non è un problema del sindaco, lui vi sta mandando un messaggio: le vostre emergenze risolvetevele a Rho, a Cinisello, a San Donato. A Milano non c’è emergenza, lavoro o libertà di movimento che tenga. Qui dovete stare a casa, muovervi a piedi o in bicicletta e se la cosa non vi piace problema vostro. Solo che siccome dire queste cose ad alta voce avrebbe potuto creargli problemi con i suoi alleati rossi, verdi e qualsiasi colore nel mezzo, allora il Sindaco ha preferito farcelo solo capire.

Tanto, alla fine, il centrodestra protesta, urla, si indigna e poi getta la spugna con gran dignità per usare le parole di De Andrè. E, per quanto tutto questo possa essere o meno vero, stavolta a testimoniare il disastro sarà la realtà. Poter usare la macchina solo una volta alla settimana peserà su chiunque non possa permettersi una macchina nuova. E speriamo che stavolta la gente non se ne dimentichi e presenti la propria risposta al messaggio di Sala nel luogo deputato: le urne”.