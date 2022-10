ATM: 8 ore di SCIOPERO l’11 ottobre dalle 8.45 alle 15.00. Le aggressioni ai danni del personale front-line non si fermano !!!

A pochi giorni dall’incontro in Prefettura di Milano e dal successivo con il gruppo ATM, dove abbiamo ribadito la nostra posizione in merito alle aggressioni al personale, registriamo ancora altre pesanti aggressioni. Sta diventando normale leggere la notizia di aggressioni a personale front-line nell’inefficacia generale delle azioni messe in campo; tutto ciò toglie valore, rilevanza e dignità a tutte le lavoratrici e i lavoratori che ogni giorno, in qualsiasi condizione, ad ogni ora, permettono alle persone di spostarsi in tutta la città. Si va a lavorare con la paura di chi sa di essere solo ad affrontare i mille imprevisti e le inevitabili conseguenze, senza alcuna protezione, se non quella di usare il buon senso per tutelare la propria incolumità per tornare a casa sani e salvi.

Ora basta non è più tempo solo di parole e buoni propositi. Chiediamo un intervento concreto e sinergico che coinvolga il Legislatore, le Istituzioni e il Gruppo ATM a tutela della sicurezza e dell’incolumità delle lavoratrici e dei lavoratori. Anche gli utenti cominciano a considerare il mezzo pubblico un trasporto non più sicuro soprattutto per gli episodi di violenza e aggressione che si verificano ad opera di microcriminalità bordo dei mezzi. Ridurre le aggressioni eviterebbe di danneggiare la salute psicofisica dei lavoratori, nonché l’immagine del Gruppo ATM che in queste circostanze dovrebbe costituirsi parte civile. Chiediamo pene certe per chi commette questo genere di reati ai danni di tutte le lavoratrici e i lavoratori che operano “Front line”. Servono iniziative immediate, come abbiamo ribadito in sede prefettizia e in sede aziendale, in assenza delle quali continueremo con forza a rivendicare la tutela delle lavoratrici e dei lavoratori del Gruppo ATM. Mil

FILT-CGIIL – FIT-CISL – UILTRASPORTI – FAISA – CISAL

UGL Autoferrotranvieri – ORSA AUTOFERRO TPL