L’utilitaria paga e il Suv di lusso entra gratis…é l’Area C di Milano!

Area C, una parte del territorio della città di Milano che include il centro storico e le zone limitrofe ed è delimitata da 43 varchi con telecamere. Coincide con la Zona a traffico limitato (Ztl) di Cerchia dei Bastioni. Sono in vigore divieti all’accesso in quest’area per alcune tipologie di veicoli, mentre altri sono soggetti al pagamento di un ticket giornaliero. Area C è attiva dal lunedì al venerdì dalle 7:30 alle 19:30, mentre l’accesso è libero il sabato e i giorni festivi. Entrare in Area C è gratuito in ogni caso per auto, moto e ciclomotori elettrici e le auto ibride con emissioni inferiori a 100 g/km, mentre le ibride che superano questa soglia pagheranno l’ingresso dal 1° ottobre 2022. Infine, non devono pagare l’ingresso in Area C i veicoli che trasportano disabili se muniti di apposito contrassegno e le persone che devono recarsi al pronto soccorso ospedaliero.

DIVIETI ATTUALI E FUTURI – Attualmente l’accesso all’Area C di Milano è già vietato ai mezzi a benzina fino a Euro 1 e a quelli a gasolio fino a Euro 4 senza Fap o con emissione di particolato superiore a 0,0045 g/km. Inoltre, non possono entrare i ciclomotori e i motocicli a due tempi e a gasolio fino a Euro 1. Dal 1° ottobre 2022 saranno in vigore nuovi divieti di accesso: la circolazione sarà vietata anche alle auto Euro 2 a benzina e ai diesel fino a Euro 5. Dal 1° ottobre 2024 non potranno entrare le auto Euro 3 a benzina e i diesel Euro 6 A-B-C acquistati dopo il 31 dicembre 2018. Inoltre, sarà vietato l’accesso ai ciclomotori, ai motoveicoli a due tempi e a gasolio Euro 2, oltre ai quattro tempi benzina Euro 0 e 1. Dal 1° ottobre 2025 sarà interdetto l’ingresso alle moto e ai ciclomotori a due tempi e a gasolio Euro 3, oltre ai quattro tempi benzina Euro 2. Dal 1° ottobre 2027 il divieto di accesso sarà esteso alle auto benzina Euro 4 e ai diesel Euro 6 A-B-C acquistati prima del 31 dicembre 2018. Dal 1° ottobre 2028 non potranno entrare ciclomotori e motoveicoli quattro tempi a benzina Euro 3. Dal 1° ottobre 2029 l’accesso sarà vietato agli autoveicoli diesel Euro 6 D e D-Temp. Infine, dal 1° ottobre 2030 l’ingresso in Area C non sarà consentito alle auto a benzina Euro 5, ai ciclomotori, ai motoveicoli a due tempi Euro 4 e a gasolio fino a Euro 5. Il Comune di Milano ha predisposto una deroga ai divieti che entreranno in vigore il 1° ottobre 2022 destinata ai residenti a Milano e ai titolari di licenze d’esercizio per taxi e noleggio con conducente (Ncc). Chi possiede un veicolo a gasolio Euro 5, che a partire da quella data non potrà più entrare in Area C, può ottenere la deroga al divieto se sottoscrive un contratto di acquisto, leasing o noleggio a lungo termine per sostituire il mezzo che non rispetta più i requisiti. Per essere valido, il contratto deve essere firmato entro il 14 settembre 2022. La deroga sarà effettiva fino alla consegna del nuovo veicolo e, in ogni caso, non oltre il 30 settembre 2023.